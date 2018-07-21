taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan resepsiyon

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 10:04..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqw

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

ÜST DÜZEY İSİMLER DE KATILDI

KKTC Cumhurbaşkanlığında verilen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, CHP Temsilcisi Milletvekili Yunus Emre, İYİ Parti Temsilcisi Milletvekili Aydın Sezgin, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, üst düzey askeri yetkililer, bazı bakanlar, milletvekilleri, yabancı parlamenterler ve kutlamalar için KKTC’ye gelen heyetler katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet resepsiyonun ardından KKTC’den ayrıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

22
Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

41
Rizeliden devasa altıpatlar silah

Rizeliden devasa altıpatlar silah

88
Quaresma Çin'e transfer oluyor

Quaresma Çin'e transfer oluyor

31
Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

94
Rusya uzaydan gelen saldırıyı karşılayacak füzeyi denedi

Rusya uzaydan gelen saldırıyı karşılayacak füzeyi denedi

23
15 dakika önce satın aldığı araç, alev alev yandı

15 dakika önce satın aldığı araç, alev alev yandı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM