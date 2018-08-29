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KKTC'de ekonomi dibi görüyor

Döviz kurlarında yaşanan düzensiz hareket KKTC'yi de vurdu. Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı’nda ek mesai almadıkları gerekçesiyle personellerin çalışmayı bırakmasının ardından 38 uçuş yapılamadı.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 09:58..
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KKTC’de yaşanan and döviz artışı, çalışanların maaşlarını bile etkiledi. Bayram öncesi başlayan ek mesai kavgası, dün başkent Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı’nı vurdu.

KKTC yönetimi, bir dizi ekonomik tedbir arasında ülke maliyesini zorlayan en büyük gider kalemlerinden kamudaki fazla mesailerde dört aylığına kesintiye gitme kararı aldı.

KKTC'de ekonomi dibi görüyor

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Başbakan Tufan Erhürman dün tedbirleri açıklarken, ek mesailer konusunda sendikalarla anlaşmaya varamadıklarını duyurdu. Açıklamanın ardından ilk eylem, Ercan Havalimanı’nda gerçekleşti.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, akşam saat 17.00 itibarıyla fazla mesai yapmama kararı aldı. Hava kontrolörlerinin çalışmayı durdurması nedeniyle yolcular ülkenin tek havalimanında mahsur kaldı. Eylem nedeniyle Türkiye-KKTC arasında yapılacak 38 uçuş iptal edildi.

KKTC'de ekonomi dibi görüyor

SENDİKA'DAN GREV AÇIKLAMASI

Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı. Eylemin grev niteliği taşıdığı belirtilerek yasaklanmasına karar verildi. Ancak sendika, “grev yapmıyoruz” açıklamasıyla, eylemi sürdürdüğünü duyurdu. Sendikaların önümüzdeki günlerde de fazla mesai eylemleri başlatması bekleniyor. Sağlık ve gümrük memurlarının da eyleme başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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