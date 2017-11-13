taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.411
USD
3,8850
EURO
4,5301
ALTIN
159,70
PETR
63,4500

KKTC'de erken seçim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, erken genel seçimlerin 7 Ocak 2018 tarihinde yapılmasını oy çokluğu ile kabul etti.

13.11.2017 - 16:37
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

İktidar partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ın sunduğu "seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar önerisi", Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.

ÖNERİ KABUL EDİLDİ

Karara göre, Temmuz 2018'de yapılması planlanan genel seçimler, 7 ay öne çekilerek 7 Ocak 2018'de yapılacak.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, muhalefetin erken seçim tarihi vermesini istemesi üzerine 7 Ocak 2018'i önermiş, "Muhalefet seçim tarihini verdi, gereği yapılacaktır, erken seçim tarihi hayırlı olsun." demişti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise seçimlerin ocak ayında yapılmasına destek vermediğini belirterek, erken genel seçimin bütçe görüşmelerini olumsuz yönde etkileyeceğini savundu.

4 BUÇUK YILDA 3 HÜKÜMET 3 BAŞBAKAN

KKTC'de 28 Temmuz 2013'de yapılan genel seçimlerin ardından 3 ayrı koalisyon hükümetinde 3 ayrı başbakan görev aldı.

Seçimlerin ardından ilk hükümet CTP ile DP, Özkan Yorgancıoğlu Başbakanlığında Ağustos 2013'te kuruldu. Mayıs 2015'te Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ın hükümetteki görevinden istifa etmesi üzerine Temmuz 2015'te Ömer Kalyoncu Başbakanlığında CTP-UBP geniş tabanlı hükümet göreve geldi.

Koalisyon ortağı UBP'nin 2 Nisan 2015'te hükümetten çekilmesinin ardından Hüseyin Özgürgün'ün başbakanlığında UBP-DP hükümeti kurulmuştu.

Toplam 50 sandalye bulunan KKTC Meclisi'nde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20, UBP 18, DP 4, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalyeye sahip. Mecliste ayrıca 5 bağımsız milletvekili bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
AB'den 'yalan haberle mücadele' adımı
Avrupa Birliği (AB), yalan haber ve internet ortamındaki yanlış bilgiyle mücadele etmek için üst düzey uzman grubu kurma kararı aldı.
Halep'te pazar yerine hava saldırısı: 10 ölü
İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Etarib ilçesinde pazar yerine düzenlenen hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın yeni uydusu gizli belgelere ulaşacak
Rusya'nın 'Repey' isimli yeni keşif uydusu, düşmanların hareketlerine ve planlarına sahip olabilecek.
ABD'de sorunlu kişilere askerliğin önü açılıyor
ABD'de savunma bakanlığı çok tartışılacak bir karara imza attı. Sorunlu kişiler ve psikolojik ehliyeti bulunmayanlar da askere alınabilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

153
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

53
Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

143
Venezuela lideri Maduro'dan Türkiye açıklaması

Venezuela lideri Maduro'dan Türkiye açıklaması

75
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları

462
Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

319
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM