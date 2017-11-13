KKTC'de erken seçim

İktidar partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ın sunduğu "seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar önerisi", Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.
ÖNERİ KABUL EDİLDİ
Karara göre, Temmuz 2018'de yapılması planlanan genel seçimler, 7 ay öne çekilerek 7 Ocak 2018'de yapılacak.
Başbakan Hüseyin Özgürgün, muhalefetin erken seçim tarihi vermesini istemesi üzerine 7 Ocak 2018'i önermiş, "Muhalefet seçim tarihini verdi, gereği yapılacaktır, erken seçim tarihi hayırlı olsun." demişti.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise seçimlerin ocak ayında yapılmasına destek vermediğini belirterek, erken genel seçimin bütçe görüşmelerini olumsuz yönde etkileyeceğini savundu.
4 BUÇUK YILDA 3 HÜKÜMET 3 BAŞBAKAN
KKTC'de 28 Temmuz 2013'de yapılan genel seçimlerin ardından 3 ayrı koalisyon hükümetinde 3 ayrı başbakan görev aldı.
Seçimlerin ardından ilk hükümet CTP ile DP, Özkan Yorgancıoğlu Başbakanlığında Ağustos 2013'te kuruldu. Mayıs 2015'te Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ın hükümetteki görevinden istifa etmesi üzerine Temmuz 2015'te Ömer Kalyoncu Başbakanlığında CTP-UBP geniş tabanlı hükümet göreve geldi.
Koalisyon ortağı UBP'nin 2 Nisan 2015'te hükümetten çekilmesinin ardından Hüseyin Özgürgün'ün başbakanlığında UBP-DP hükümeti kurulmuştu.
Toplam 50 sandalye bulunan KKTC Meclisi'nde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20, UBP 18, DP 4, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalyeye sahip. Mecliste ayrıca 5 bağımsız milletvekili bulunuyor.