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KKTC’de orman yangını

KKTC’de Güzelyurt bölgesine bağlı Kalkanlı piknik alanı yakınlarında ormanlık arazide çıkan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

02.07.2017 - 18:39
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Yangın hava sıcaklığının yüksek olması ve rüzgarın etkisi nedeniyle kontrol altına alınamadı.

TÜRKİYE'DEN YARDIM

İngiliz üslerinden gelen iki yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamayınca, Türkiye'den bir yangın söndürme uşağı ile bir de helikopter gelerek müdahale etti. Bölgede yangını söndürmek için tüm ekipler büyük çaba harcıyor.

KKTC’de orman yangını VİDEO

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

1500-2000 dönüm alanda etkili olduğu bildirilen yangının güney ucu kontrol altına alındı. Tamamının ise birkaç saat içerisinde kontrol altına alınması bekleniyor.

KKTC’de orman yangını

KKTC’de orman yangını

KKTC’de orman yangını

KKTC’de orman yangını

KKTC’de orman yangını

KKTC’de orman yangını

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