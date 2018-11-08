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Koçluk son zamanların gözde mesleği olmaya aday

İş ve özel hayatlarında daha başarılı olmak isteyen insanlarla çalışanların verimliliğini arttırmak isteyen şirketlerin en çok başvurduğu Koçluk, son yılların yıldızı parlayan mesleği oldu.

AA | 08.11.2018 - 13:44..
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Bireylerin aşmakta zorluk çektikleri engelleri görmelerine yardımcı olan ve birçok konuda farkındalık kazandıran Koçluk, son yıllarda yaşam koçu, ilişki koçu, kariyer koçu, öğrenci koçu, aile koçu olarak danışankişi ve kurumlara profesyonel hizmet vererek, kişilerde farkındalığın artmasına yardımcı oluyor.

Profesyonel Koç Başak Gezgin Aruca, Koçun, danışanının değişim sürecine rehberlik ederek, onların hem kişisel hem de profesyonel alandaki potansiyelini açığa çıkarmaya yardımcı olduğunu söyledi.

HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Koçun, danışanın hedefleri doğrultusunda görüşmeler yapıp mevcut durumunu ve beklentilerini tespit ettiğini aktaran Başak Gezgin Aruca, "Öncelikli olarak güçlü yönlerini, becerilerini ve motive edici etkenlerin açığa çıkmasını sağlar. Hedefler doğrultusunda öncelikler belirlenir ve görüşmeler planlanır" dedi.

Koçluk son zamanların gözde mesleği olmaya aday

KOÇLUK NEDİR

Başak Gezgin Aruca, Koçun öncelikle iyi bir dinleyici olması gerektiğini dile getirerek, "Koç, danışanın söylemediklerini duymak ve söylenmeyeni duymakla ilgilenir. Açık uçlu sorular sorar, danışanı takdir eder. Güven ve samimiyetin olduğu bir ortam inşa edilir. Danışanın öğrenme şekline, algılama seviyelerine saygı duyulur. Danışanla bilinçli ve doğal bir ilişki kurulur. Koç, danışanıyla kurduğu iletişimde daha çok anlama, farkında olma ve açıkça ifade edebilme becerileri için sorgulamaya başvurur" diye konuştu.

Koçluk son zamanların gözde mesleği olmaya aday

YOL ARKADAŞLIĞI YAPIYOR

Türkiye Yönderlik ve Koçluk Derneği Başkanı Evrim Cabbaroğlu da Koçluk mesleğinin bir kişinin, takımın veya organizasyonun kendisinde değişim yaratma süreci olduğunu hatırlatarak, Koçların da başvuran kişi ya da kurumlara destek vererek onlara yol arkadaşlığı yaptığını anlattı.

TÜRKİYE'DE SON 10 YILDA TALEP ARTTI

Evrim Cabbaroğlu, Türkiye'de son 10 yılda koç olmak isteyenlerden de koçlara başvuranlardan da çok talep olduğunu söyledi.

Koçluk son zamanların gözde mesleği olmaya aday

"TÜRKİYE GEÇ BAŞLADI, AMA HIZLI İLERLİYOR"

Evrim Cabbaroğlu, "Şirketler yöneticilere Koçluk becerileri kazandırmak üzere eğitimler aldırıyorlar o yüzden talep arttı. Türkiye belki biraz geriden geldi ama çok hızlı bir şekilde yakaladı. Türkiye, kalite ve içerik açısından dünya kalitesinde programlar üretiyor" dedi.

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