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Kök hücreden sınırsız kan üretilebilecek

Yapılan araştırmalarda, laboratuvarda kök hücreden kan hücresi üretimini sağlayan iki farklı yöntem keşfedildi.

21.05.2017 - 07:36
  1. Haberler
  2. Sağlık

Bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmaya göre; bilim insanları, iki araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmaların sınırsız kan üretiminde ve genetik hastalıkların tedavisinde önemli bir adım olduğu belirtiyor. 20 yıldır devam eden ilk çalışmada yetişkin farelerin hücreleri, indüklenmiş pluripotent kök hücreye dönüştürülerek, yeni kan hücrelerinin üretilmesi sağlandı.

Kök hücreden sınırsız kan üretilebilecek

"GENETİK BOZUKLUKLAR GİDERİLEBİLİR"

Harvard Üniversitesi'nden Ryohichi Sugimura, "Bu çalışma sayesinde kanında genetik bozukluklar bulunan hastaların hücreleri alınarak, genetik bozuklukları giderilebilir ve çalışan kan hücreleri üretilebilir. Ayrıca bu yöntem bize sınırsız kan üretimi yapma şansı sağlıyor." diye konuştu.

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ BİR BULUŞ"

Cornell Üniversitesi'nden Shahin Rafii öncülüğünde yürütülen diğer araştırmada ise farelerin akciğerlerinden alınan kök hücrelerin, kan hücresine dönüştürülüyor. Çalışmanın öneminden bahseden Rafii, "Bu oyun değiştirici bir buluş, sadece bizi kan bozukluklarını iyileştirme imkanının yanı sıra kendini yenileyebilen kök hücrelerin karmaşık biyolojilerini yakından tanımamızı sağlayacak." dedi.

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