Köln yağmur sularına teslim oldu

Sanatçı Harun Kolçak, hayatını kaybetmeden günler önce sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulunmuştu.

FETÖ, ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı Terörizm 2016 Ülkeler Raporu’nun Türkiye bölümünde ilk kez yer aldı.

Jandarma Genel Komutanı Güler, 15 Temmuz gecesi gösterdikleri mücadeleden dolayı 3'ü Balyoz mağduru 6 komutana madalya verilmesini istedi.

Yaşar Güler, komutanlara 15 Temmuz madalyası talep etti

Nurettin Canikli'nin Dün Fikri Işık'tan devraldığı Milli Savunma Bakanlığı'da FETÖ'yle mücadele için özel birim kuruluyor.

Bakanlık TSK'da FETÖ için özel birim kuruyor

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Ebru Şallı'nın sevgilisinin eşi; hamile olduğunu açıkladı

Magazin basınına bomba gibi düşen Ebru Şallı-Uğur Akkuş ilişkisinde Akkuş'un eşi ayrılmadıklarını hatta hamile olduğunu açıkladı.