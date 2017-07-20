Köln yağmur sularına teslim oldu

Almanya'nın Köln kentinde sağanak yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Yağışlara hazırlıksız yakalanan Almanlar, sel sularının arasında adeta hayatta kalma mücadelesi verdi.
METRODA SU BASKINI
Metro istasyonlarındaki su baskınları nedeniyle kentteki ulaşım da tamamen durdu.
EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI
Hayatın tamamen durma noktasına geldiği kentte, yetkililer vatandaşlara uyarılarda bulundu.
TEHLİKE BİTMEDİ
Evlerden çıkılmamasını isteyen Alman yetkililer, önümüzdeki günlerde yağışların yeniden etkili olabileceğini belirtti.
FOTOĞRAF: Suların içinde yüzen bir Alman