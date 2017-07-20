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Köln yağmur sularına teslim oldu

Sağanak yağmurun etkili olduğu kentte; metroları su bastı, trafiğe çıkan sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

20.07.2017 - 09:34
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Köln yağmur sularına teslim oldu

Almanya'nın Köln kentinde sağanak yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Yağışlara hazırlıksız yakalanan Almanlar, sel sularının arasında adeta hayatta kalma mücadelesi verdi.

METRODA SU BASKINI

Metro istasyonlarındaki su baskınları nedeniyle kentteki ulaşım da tamamen durdu.

Köln yağmur sularına teslim oldu

EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

Hayatın tamamen durma noktasına geldiği kentte, yetkililer vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Köln yağmur sularına teslim oldu

TEHLİKE BİTMEDİ

Evlerden çıkılmamasını isteyen Alman yetkililer, önümüzdeki günlerde yağışların yeniden etkili olabileceğini belirtti.

Köln yağmur sularına teslim oldu

Köln yağmur sularına teslim oldu

Köln yağmur sularına teslim oldu

Köln yağmur sularına teslim oldu
FOTOĞRAF: Suların içinde yüzen bir Alman

Köln yağmur sularına teslim oldu

Köln yağmur sularına teslim oldu

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