Kolombiya'da 3 erkek evlendi

Kolombiya’da dün itibariyle ülke tarihinde bir ilk yaşandı.

3 ERKEK RESMİ OLARAK EVLENDİ

Üç erkek, ülkenin en ünlü şehirlerinden biri olan Medellin’de çoklu eşcinsel evlilik yaparak bir ilke imza attı. Artık bir aile olarak kabul gören üç erkek, miras haklarına da sahipler.

ÇOCUĞU HENÜZ DÜŞÜNMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Ülkede geniş yankı uyandıran evlilik ile ilgili olarak üç eşten biri olan Alejandro Rodriguez; Bir devrimin öncüsü olmadıklarını, bunun sadece yaşam biçimleri olduğunu ve böyle yaşadıklarını söyledi. Rodriguez ayrıca farklı cinsten ilişkiler için de söz konusu evliliğin mümkün olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kolombiya’daki ilk çoklu aşk evliliğin bir diğer üyesi Victor Hugo Prada ise; çocuk düşünceleriyle ilgili soruya; Bunu henüz düşünmediklerini ancak bunun kendilerinin hayali olduğunu söyledi.