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Kolombiya'da FARC tamamen silah bıraktı

52 yıldır süren terör eylemleri sonrası FARC, 6900 kişilik milis gücüyla silahsızlandı.

20.02.2017 - 06:40
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Kolombiya'da FARC tamamen silah bıraktı

Kolombiya’da 52 yılda 260 bin insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı mücadeleden sonra imzalanan barış anlaşması kapsamında son 300 FARC militanı da silahlarını teslim etti. Böylece yaklaşık 6900 kişilik milis gücü tümüyle silah bırakmış oldu.

MİLİSLER SOSYAL HAYATA KAZANDIRILACAK

FARC militanları ülkenin 26 farklı noktasında toplandı ve silah tesliminden sonraki aşamaya geçildi. Sırada FARC’ın siyasi mücadele veren bir gruba dönüşmesi ve silah bırakan milislerin de sosyal hayata kazandırılması bulunuyor.

Juan Manuel Santos yönetimi referandumda hayır kararı çıkmasına karşın 24 Kasım’da FARC örgütüyle barış anlaşması yapmıştı.

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