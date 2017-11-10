Kolombiya'da rekor seviyede uyuşturucu yakalandı

Kolombiya polisi dört kişiyi gözaltına aldığı operasyonda ABD'ye nakledilmekte olan karteli bastı. Ülkenin kuzeyinde dört muz çiftliğinde yakalanan kokainin değeri rekor olarak tarihe geçti.

360 MİLYON DOLAR

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos konu hakkında:

"Kolombiya'da bir kilo kokain 1.500 ABD Doları değerindedir. Amerika Birleşik Devletleri pazarında fiyat 30.000 dolara çıkıyor. Yakalanan miktar 360 milyon dolar değerinde" ifadelerini kullandı.





Uyuşturucuların, Kolombiya yetkililerinin yıllarca yakalamaya çalıştıkları Körfez Çetesi lideri Dairo Úsuga'ya (ya da Otoniel olarak da biliniyor) ait olduğunu düşünülüyor.