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Komandoların taktığı mavi berenin anlamı

Hakkari’deki Fatihler Jandarma Özel Harekât (JÖH) Tabur Komutanlığın'da bir asker Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a "mavi bere"nin anlamını anlattı.

Haber Merkezi | 11.03.2018 - 12:20..
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Komandoların taktığı mavi berenin anlamı

İç güvenlik bölgesinde ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlarda yetiştirilen ''Mavi Bereliler'', zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekiyor.

İç güvenlik bölgesinde görev alan erbaş ve erler, bölgelere adım atar atmaz çatışmaya girecekleri düşüncesiyle kendilerini koruyacak, kollayacak ve teröristleri imha edecek şekilde eğitiliyor.

Komandoların taktığı mavi berenin anlamı ViDEO

MAVİ BERENİN ANLAMI

Hakkari’deki Fatihler Jandarma Özel Harekât (JÖH) Tabur Komutanlığın'da bir asker mavi berenin anlamını anlattı:

"Sağa yatık olması dinimize göre sağ tarafımıza yatırılmamızı simgeler.

Mavi oluşu Osmanlı'daki Akıncılar grubunun mavi giyinmesi,

Arkadan enseye sarkan iki küçük ip kefenin iplerini sembolize eder.

Bizler şehadeti baş üzerinde taşıyan insanlarız. Mavi beremizin anlamı bu."

Komandoların taktığı mavi berenin anlamı

Komandoların taktığı mavi berenin anlamı

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