Komandoların taktığı mavi berenin anlamı

Rüyamız Bütün Bir Aleme Gelecek Adil Bir Nizam

Acıların kenti olarak bilinen Xanthos Antik Kenti, hem hüzünlü tarihi, hem de zamana meydan okuyan kalıntılarıyla ziyaretçilerine başka bir dünyanın kapılarını açıyor.

TSK ve ÖSO, Afrin'de 8 köyü daha teröristlerden temizledi. Cinderis-Afrin yolunda stratejik önemdeki Bableit Havaalanı terör örgütünden arındırıldı.

Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin merkez yakınlarında ele geçirdiği bir köyde PKK'nın sözde özel kuvvetler yapılanmasının bulunduğu ortaya çıktı. ÖSO'yu teröristlerin Özel Kuvvetleri bile durduramadı.

1 Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi Türkiye'nin en önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

2 Çin'de başkanlık için iki dönem yasağı kaldırıldı Çin'de devlet başkanlığı için üst sınır olan 2 dönem şartının kaldırılması teklifi kabul edildi. Buna göre Şi Cinping'in ömür boyu başkanlığının önü açıldı.

3 CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda alınan kararlar 'Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı' yönündeki önerge, 100 delegenin oyuna karşın reddedildi.

4 ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı TSK'nın Afrin'de yazdığı destanın en önemli parçalarından olan ÖSO, Afrin merkezine ulaşmanın sevincini yaşıyor. Henüz iki ay bile olmadan merkeze ulaşan ÖSO mensupları, Afrin'e karşı poz verdi.

5 Afrin için sadece gir emri bekleniyor TSK'nın ÖSO ile birlikte organize olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sona yaklaşıldı. Afrin merkez için yürütülen operasyonda merkeze hakim tepeler ele geçirildi. Artık sadece emir bekleniyor.

6 Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti Sinop'ta kendini asan ve babası tarafından son anda ipten alınan 17 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti.