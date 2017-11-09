Kongo'da tekne faciası

1 Muş'un çehresi değişiyor Muş Varto'da çukurların kazıldığı sokaklar atanan kayyumla hizmet görüyor.

2 Katalonya krizi mobil teknoloji fuarını etkileyebilir Katalonya'da devam eden siyasi kriz, dünyanın en büyük iletişim teknoloji fuarı olan Dünya Mobil Kongresini etkileyebilir.

3 Rusya’da helikopter kayboldu Komi Cumhuriyeti'nde 10 kişiyi taşıyan bir Mi-8 helikopteriyle bağlantı kesildi.

4 Sodyum asetat nedir Görüntüsü toz şeker ve kaya tuzuna benzeyen sodyum asetat su ve ısı değişimine karşı gösterdiği reaksiyon ile bilinen bir kimyasaldır.

5 Katalizör nedir Katalizör; reaksiyonun hızını artıran veya yavaşlatan maddelere verilen bir isimdir.

6 Yemen'deki Husi operasyonu Yemen'in Başkent Sana'nın doğusunda çıkan çatışmada 17 Husi militanı öldü.