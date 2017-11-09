Kongo'da tekne faciası

Kıyı güvenliğinden sorumlu bir güvenlik yetkilisi, ülkenin güneydoğusundaki Tanganyika Gölü'nde 30 kişiyi taşıyan teknenin battığını ifade etti.
9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kalemie kentinden Vimbi bölgesine giden teknedeki 12 çocuktan 9'unun yaşamını yitirdiği, 3'ünün de kaybolduğunu belirten yetkili, diğer yolcuların sağ olarak kurtulduğunu kaydetti. Yetkili, kazanın teknede ağır yük taşınması nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teknelerin çoğunun kurallara uygun olmaması nedeniyle göllerde tekne faciaları sıkça yaşanıyor.