Kongo'da şiddet olayları

Ülkenin güneyindeki Kasai Central bölgesinde yerel lider Ambrose Kale, Kamuina Nsapu adlı bir gruba bağlı milislerin bölgedeki Tshimbulu kasabasına ağır silahlarla saldırdığını belirtti.

Saldırıda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Kale, "Ağır silahlı milisler kasabaya 3 koldan saldırdılar ve sivillere rastgele ateş ettiler" dedi.

Polis yetkilisi Francis Mende de, ordunun saldırıyı püskürttüğü ve kaçan milislerin silahlarını ele geçirdiğini söyledi. Aynı milislerin perşembe günü Tshimbulu yakınlarındaki köylere de saldırı düzenlediğini ifade eden Mende, güvenlik güçlerinin çıkan çatışmada, 6 milisin öldürüldüğü dile getirdi.

Milisler, geçen ağustosta polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde zaman zaman saldırılar düzenliyor. Kasai Central'de kamu kurumlarını hedef alan silahlı grup, bölgede onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.