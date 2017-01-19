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Konut alımında vade 20 yıla çıkıyor

2016'da konut faizi 0.70’e indiren sektör, şimdi de vadeyi 20 yıla çıkarmak için hazırlıklara başladı.

19.01.2017 - 12:09
  1. Haberler
  2. Emlak

Gayrimenkul sektörü temcileri yeni bir kampanya atağı için bir araya geldi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Emlak Konut GYO öncülüğünde bir kampanya seferberliği başlatılmış ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYODER) desteği ile 56 bin konut 0.70 faiz ve 120 ay vadeli ile satışa sunulmuştu.

Konut alımında vade 20 yıla çıkıyor

YENİ KAMPANYA İÇİN GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Gayrimenkul sektörünün ‘ekonominin çarkları dönsün’ diye Ağustos 2016’da başlattığı kampanya iç piyasada hareketlilik getirdi ve yıl sonuna kadar sürdü. Gayrimenkul sektörü temsilcileri bu hareketliliğin 2017’de de devam etmesi için yeni bir seferberlik başlatma kararı aldı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, sektörde markalı konut üreten müteahhitlerle bir toplantı düzenledi. Hürriyet'in haberine göre, Ataşehir’deki Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda inşaatın patronları yapılacak yeni kampanya için görüş alışverişinde bulundu.

Konut alımında vade 20 yıla çıkıyor

3 BİNE YAKIN KONUT VE 400 OFİS SATILDI

Alınan karar sonucu markalı konut projelerinin 240 ay yani 20 yıl vade ile satılması ve bu yolla taksitlerin düşmesi hedefleniyor. Faiz oranları için de bankalarla görüşmeler yapılacak. Binlerce ev için geçerli olması beklenen yeni kampanya detaylarının Emlak Konut GYO tarafından bir kaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.

‘Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye’ kampanyası ile 3 bine yakın konut ve yaklaşık 400 ofis satışı gerçekleştirildi.

FAİZLER 0.70'E ÇEKİLEBİLİR

Faizlerin de 0.70 ve daha aşağıya çekilmesi için bankalarla görüşmeler başlayacak. İlk etapta 240 ay vadeli kampanyaya 15-20 bin konutun dahil olması bekleniyor. Eğer Emlak Konut dışındaki şirketler de ikinci seferberlik sürecine destek verirse sayının 50 bini bulması bekleniyor.

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