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Konut kampanyası hızlı başladı

‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ konut kampanyasının başlamasıyla satışlar bir anda artış gösterdi.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 16:29..
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Konut kampanyası hızlı başladı

‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ adı altında başlatılan konut kampanyası hızlı başlayarak hem yatırımcıların, hem de proje sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Konut kampanyası hızlı başladı

EMLAK KONUT 33 PROJESİYLE KAMPANYADA BAŞROLÜ KAPTI

Emlak Konut'un kampanyaya dahil olan 33 projesi ve desteklediği projeler şu şekilde; Adım İstanbul, Avangart, Avrupa Konutları, Avrupark Bahçekent, Avrupark Hayat, Başkent Emlak Konutları, Büyükyalı, Cer İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları, Idealist Cadde, Karat 34, Koordinat Çayyolu, Körfezkent Çarşı, Köy, Kuzey Yakası, Merkez Ankara, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark İstinye, Kayaşehir ve Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Ofis Karat, Semt Bahçekent, Sofa Loca, Temaşehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçe- kent, Validebağ, Yeniköy Konakları olarak belirlendi. Bu projelerin yanı sıra KONUDER'in 11 üyesi de bu kampanyaya dahil oldu.

SUR Yapı İstanbul, Antalya ve Bursa'dan 15 projesi, DAP Yapı Validebağ projesi, Teknik Yapı 5 projesi; İstanbul Kadıköy’deki Concord İstanbul ve Uplife Kadıköy ile Kartal ve Maltepe’de inşaatı devam eden YücelPark, Deluxia Park Business, Deluxia Park Rezidans kampanyaya dahil olacak. Ege Yapı, Batışehir, Cer İstanbul ve Kordon İstanbul projeleriyle kampanyaya destek veriyor.

"SATIŞ OFİSLERİNDE 3'ER 5'ER SATIŞLAR YAPILDI"

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konut kampanyasının tanıtımı yapıldıktan hemen sonra satışların arttığını belirterek, “Satış ofislerindeki hareketlilik yükseldi. Telefonlar kilitlendi, satış ofislerinin trafiği 4 kat arttı. Biz ilk gün öğleden sonra satış yaptık. Şu anda 3’er 5’er satışlar yapılıyor. Kampanya çok iyi başladı.” dedi.

Konut kampanyası hızlı başladı

KONUTLAR TÜM GELİR GRUPLARINA HİTAP EDİYOR

Ayrıca Elmas, markalı konutlarda geçerli bu kampanyada tüm gelir gruplarına hitap eden konutların bulunduğunu da ifade etti.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

Emlak Konut GYO şu ana kadar en çok talep alan firmalardan biri oldu. Şirket tarafından verilen bilgilere göre ilk 24 saatte 500 bin kişi internet sitesine giriş yaptı. 5 bin kişi telefonla bilgi alırken, 5 binden fazla da formlu başvuru alındı. Özellikle uygun fiyatlı konutlarda ilk gün satış işlemi de gerçekleşti.

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