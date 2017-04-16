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Konya açık ara evet dedi

Konya'da evet cephesi yüzde 72,91 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu. Hayır yüzde 27,09'da kaldı.

16.04.2017 - 20:28
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sd

Konya'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 85,6 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 72,91 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

OY SAYIMI TAMAMLANDI

Anayasa değişikliği halk oylaması için 1 milyon 475 bin 597 seçmenin 4 bin 287 sandıkta oy kullandığı Konya'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 88 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 72,91 "evet", yüzde 27,09 "hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 85,6, "hayır" cephesinin ise yüzde 12,8 oy aldığı Konya'da, halk oylaması sonuçlarına göre, evet cephesi yüzde 72,91, hayır cephesi ise yüzde 27,09 oy aldı.

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