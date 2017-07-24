Konyaaltı sahiline ATV'li polis timi

Sahillerde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu ATV Motorlu Polis Timleri'nin göreve başlama startı İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya tarafından verildi.

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü irtibat noktasında düzenlenen programda konuşan Uzunkaya, geçen günlerde Konyaaltı Sahili ve falezlerde boğulma ve intihara teşebbüs olayları ile ilgili kara ve denizden ekip kurduklarını hatırlattı.

"YENİ UYGULAMAYA BAŞLADIK"

Dünyanın en önemli sahillerinden biri olan Konyaaltı Sahili bandındaki yoğunluğun beraberinde asayiş olaylarını da gertirdiğini belirten Uzunkaya, "Suçları önleme ve vatandaşlarımızın rahatsız edilmeme amacıyla yeni bir uygulama başlattık. 6 bin 200 metre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili'nde aynı zamanda Lara bölgesindeki sahil bandında yeni oluşturulan ATV Motorlu Polis Timleri göreve başladı. Gündüz saatlerinden gece saat 24.00'a kadar görev yapacaklar."

'EMNİYET ENVANTERİNE KAYITLI ARAÇLAR'

Misafirlerin rahatsız edilmeyeceği doğal bir ortamda dinlenmelerini sağlayacak şekilde gerekli altyapıyı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Emniyet Müdürü Uzunkaya şöyle konuştu:

“ATV'ler tescilli, emniyet envanterine kayıtlı araçlar. Herhangi bir şekilde vatandaşımızın şikayeti olursa, plaka üzerinden bunu bildirebilecekler. Ekipler, çevreyi vatandaşımızı rahatsız etmeyecek şekilde eğitildi. Olaylara, suça müdahale etme anlamında da anlık seri etkili müdahale eğitimleri ile hazırlıkları tamamlandı. Yaz döneminde oldukça etkili sonuçlar alacağız, mağduriyet önlenecek."

SUÇ KAYDI YARI YARIYA AZALDI

Konyaaltı Sahili'nde aldıkları önlemlerle haftalık suç kayıtlarının yarı yarıya azaldığını işaret eden Celal UZunkaya, “Bu yeni timlerimizle suç oranının sıfıra yakın olmasını bekliyoruz. Hem kendi vatandaşımızı hem de turistleri mutlu edecek bir uygulama olacak. Ama bu da vatandaşın bireysel tedbir almalarını engellememelidir. Vatandaşlarımız yine duyarlı olmalılar. Turizmimize hayırlı olsun" dedi.

10 araç ve 20 personelden oluşan ATV Motorlu Polis Timleri, gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra oluşacak suçlara da ilk müdahaleyi yapacak.

















