Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün büyük bölümü aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Haftalardır buz tabakasıyla kaplı olan göl yüzeyinde buz tabakasının giderek kalınlaşmasından cesaret bulanlar, yasak olmasına rağmen donmuş göl üzerine çıkarak yürüyüş ve gezinti yaptı.

Tehlikeye aldırmadan buz üzerinde fotoğraf çeken, kayan, zıplayarak buzun kalınlığını ölçmeye çalışanların yanı sıra bazı gençler de riski göze alarak açıklara kadar yürüdü.

Konya'da donan gölde motosikletli drift VİDEO

DONMUŞ GÖL ÜZERİNDE DRİFT

Bununla da yetinmeyen bazı gençler ise, donmuş gölü eğlence kaynağı haline dönüştürdü. Motosikletin üzerine çıkan gençler, göl kıyılarında buz tabakası üzerinde seyir yaptı, tehlikeye aldırmadan drift yaptı. Beyşehir Gölü üzerinde bazı motosikletli gençler ise motosikletle çekerek Çeçen Adası’na kadar kaydırdıkları teknenin başka bir motosiklet üzerinden çektikleri görüntüsünü ise sosyal medya hesaplarında paylaştı.