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Konya'da kaza sonrası kavag ettiler: 8 yaralı

Maddi hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

30.07.2017 - 01:12
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Meram ilçesi Loras Mahallesi'nde, saat 21.00 sıralarında Ramazan Karabacak yönetimindeki 42 J 5643 plakalı otomobil ile Ahmet Altunçiçek yönetimindeki 42 HH 979 plakalı otomobil çarpıştı.

Konya'da kaza sonrası kavag ettiler: 8 yaralı

KAZA SONRASI KAVGAYA TUTUŞTULAR

Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavga, yakınlarının da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Polis, tafarları havaya ateş ederek ayırdı.

Konya'da kaza sonrası kavag ettiler: 8 yaralı

BİRBİRLERİNİ DİŞLEDİLER

Her iki guruptan 8 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Bazı yaralıların sırtlarında diş izlerinin olduğu görüldü.

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayların daha fazla büyümemesi için Çevik Kuvvet ekipleri önlem aldı.

Konya'da kaza sonrası kavag ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavag ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavag ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavag ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavag ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavag ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavag ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavag ettiler: 8 yaralı

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