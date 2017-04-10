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Köpeğin çarpmasıyla hastanelik olan adam konuştu

Ankara'da köpeğin çarpması sonucu ağır yaralanan Mesut Ceylan "Kavağın kökünü kesersin de nasıl güm diye yıkılır, öyle yıkıldım" dedi.

10.04.2017 - 12:17
  1. Haberler
  2. Yaşam

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Geçtiğimiz hafta Ankara'nın Ulus ilçesinde karşıdan karşıya geçerken köpeğin çarpması sonucu ağır yaralanan Mesut Ceylan, hastaneye kaldırılmıştı.

"KENDİ KENDİME GÜLDÜM"

Kameralara kaydedilen görüntüler sonrası ATV muhabiri, yaralı Ceylan'ı hastanede ziyaret etti. "Görüntüleri izlediğinizde ne hissettiniz?" sorusuna "Güldüm, kendi kendime güldüm" diyen Mesut Ceylan, şunları söyledi:

"KAVAĞIN KÖKÜNÜ KESERSİN DE NASIL GÜM DİYE YIKILIR, ÖYLE YIKILDIM"

"Kavağın kökünü nasıl kesersin de nasıl güm diye yıkılır aynı öyle yıkıldım. Sağ bileğimi koydum korumak için, sağ bilek kırık. Beyin travması geçirmişim, beyinde kan pıhtılaşması yaşanmış, Pazar gününden beri onun tedavisini yapıyorlar.

"ATTAN, EŞEKTEN DÜŞTÜM AMA BÖYLESİ İLK DEFA BAŞIMA GELDİ"

Attan da düştüm, eşekten de düştüm, arabayla trafik kazası da yaptım, traktörden de düştüm, her şeyi yaptım ama böylesi ilk defa başıma geldi"

Köpeğin çarpmasıyla hastanelik olan adam konuştu İZLE

Köpeğin çarpmasıyla hastanelik olan adam konuştu

Köpeğin çarptığı adam hastanelik oldu VİDEO

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