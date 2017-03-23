Köpeğin tedavisi 17 bin lira tuttu

İstanbul'da bir hayvansevere, köpeğinin tedavi ve ameliyat ücreti olarak 17 bin liralık fatura çıkarıldı.

Konuyla ilgilli detayları Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu köşesine taşıdı.

Semercioğlu'nun yazısından bir kısım;

KÖPEK ÖLMEK ÜZEREYKEN ARADI

"Bir arkadaşım panik halinde aradı, “Köpeğim ölmek üzere” diyerek... Televizyondan duymuş Seren Serengil’in köpeğinin de kalp hastası olduğunu, “Benim köpeğim de kalp hastası, hangi veterinere götürüyormuş köpeğini öğrenir misin?” diye ağlayarak konuşuyor kız...

KÖPEK AMELİYAT GEÇİRDİ

“Dur sakin ol” dedim, Seren’den veterinerinin numarasını alıp verdim, apar topar köpeğini veterinere götürdü... Sonrasını takip etmedim, ta ki geçen akşam kızı görünceye kadar... “Nasıl oldu köpeğin?” dedim... “Şimdi çok iyi” dedi... Ölmek üzereymiş köpeği gerçekten. Tetkikler, ilaçlar demişler, bir dizi muayene demişler ve sonunda ameliyata karar vermişler. Kız ne yapsın ölüm döşeğinde köpeği... “Tamam” demiş... Sonunda ameliyat olmuş, kurtulmuş köpeği... Yüzünde gülücükler açıyordu arkadaşımın.

TAM 17 BİN LİRA ÖDETTİLER

Ben de işe yaramanın verdiği mutlulukla saf saf 1-2 bin lira ödemişsindir herhalde deyiverdim... Ne 1-2 bin lirası... Tam 17 bin lira ödemiş tedavi ve ameliyat ücreti olarak. Yazıyla on yedi bin lira... Bir köpeğin ameliyatı 17 bin lira olur mu?

ASGARİ ÜCRETLİNİN 1 YILLIK MAAŞINA DENK GELİYOR

Yıllarca benim de köpeğim oldu, köpek sahiplerinin ölüm döşeğindeki köpeğini kurtarmak için 17 değil 27 bin lira olsa vereceklerinden eminim... Belki veterinerler de bunu bildikleri için böyle uçuyorlar. Tedavi detaylarını bilmiyorum ama ne olursa olsun bu kadarı da fazla değil mi? 17 bin lira, bir asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı."