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Köprü üzerinde selfie yüzünden ölüyordu

ABD'deki bir köprü üzerinde selfie yapmaya çalışan bir kadın dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten aşağı düştü.

06.04.2017 - 17:45
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Alabama eyaletindeki Foresthill Köprüsü'ne çıkan bir kadın, henüz köprüye tam anlamıyla çıkamamışken selfie çekmek istedi.

20 METRELİK YÜKSEKLİKTEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Fakat dengesini kaybedince yaklaşık 20 metrelik yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Alabama polisi tarafından yapılan açıkamaya göre kadın hala hayatta ancak yaşadığı sakatlık konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

KÖPRÜDE SELFİE ÇEKMEK YASAKLANDI

Hala hayatta olduğu için çok şanslı olduğu belirtilen kadının ismi ise açıklanmadı. Genç kadının düştüğü köprüde selfie çekmek ise yasaklandı.

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