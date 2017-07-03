Köprü ve tünelde araç sayısı gerçekleri

İstanbul'da devreye giren Yavuz Sultan Selim, Körfez'de devreye giren Osmangazi köprüleri ve Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayılarının beklenenin çok altında kaldığı ve devletin buraları işleten şirketlere cepten para ödediği iddiaları çok konuşuluyordu.

Bu konuda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'e açıklamalarda bulundu.

İşte yeni projeler hakkındaki iddilalar ve gerçekler;

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Konu sadece Körfez geçiş köprüsü üzerinden tartışılıyor. Oysa proje 433 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu projesi. Gebze-Osmangazi arası (köprü dahil) 40 bin, Orhangazi-Bursa arası 35 bin, Bursa-Edremit ayrımı arası 17 bin, Bursa-Edremit ayrımı-İzmir arası 23 bin araç için garanti verilmiş.

İddia: İşletme süresi 22 yıl

Gerçek: Yapım süresi düşüldüğünde işletme süresi 15 yıl 4 ay.

İddia: Gebze-Osmangazi arasında 14 bin araç geçiyor

Gerçek: 30 Haziran’da açıldı. İlk beş ay ortalaması 17 bin. Sonrasında 20 bin seviyesine ulaştı. Fizibilite çalışmalarında hedeflenen rakama 3 yıl içinde ulaşılacağı öngörülmüştü. İlk yılda yarısı aşıldı. Hiç araç geçmezse, sadece Osmangazi Köprüsü değil 433 kilometrelik bütün proje için yıllık garanti ödemesi 750 milyon doları geçmeyecek. Bu rakamdan işletme giderleri ve vergiler düşecek.

İddia: Yatırım miktarı 2.5 milyar dolar

Gerçek: Projenin toplam maliyeti 10.3 milyar dolar



Osmangazi Köprüsü

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Proje aslında 60 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Projesi. 135 bin araç geçişi vaat edilmiş.

İddia: İşletme süresi: 10 yıl 3 ay

Gerçek: Garanti kapsamındaki işletme süresi 7 yıl 9 ay

İddia: 38 bin araç geçiyor

Gerçek: Günlük geçiş 100 bin üzerine çıktı. Fizibilite çalışmalarında 3 yılda olması beklenirken iki yıl dolmadan 135 rakamına ulaşılması öngörülüyor. Hiç araç geçmezse garanti kapsamında ödenecek tutar, 790 milyon dolar olacaktı.

İddia: Yatırım miktarı 3 milyar dolar

Gerçek: Toplam maliyet 3.5 milyar dolar



Yavuz Sultan Selim Köprüsü

AVRASYA TÜNELİ

6.6 kilometresi tünel olmak üzere toplam 14.6 kilometrelik boğaz geçişini kapsıyor. Günde 68 bin araç geçeceği garanti edilmişti.

İddia: İşletme süresi 24.5 yıl

Gerçek: Garanti kapsamındaki işletme süresi 24.5 yıl

İddia: 34 bin araç geçiyor

Gerçek: An itibariyle günlük ortalama 47 bin olup, son 10 günde 65 seviyelerine çıktı.

İddia: Yatırım miktarı 1 milyar 200 milyon dolar. Gerçek: Maliyet 1 milyar 245 milyon dolar



Avrasya Tüneli