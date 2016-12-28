Korkusundan 34 bin TL dolandırıldı

Edinilen bilgiye göre olay Mustafakemalpaşa İlçesi’nde meydana geldi. 46 yaşındaki M.A.’yı cep telefonundan arayan kimliği belirsiz dolandırıcı, polis olduğunu söyleyip, “Hakkında FETÖ’cü olduğuna dair iddialar ve deliller var. Yazık sen de mi FETÖ’cü çıktın?" diyerek korkuttu.

BİR DAHA AÇMADI

M.A.’ya FETÖ örgütünün banka hesabından para aktarıldığını, bunun aksini ispatlamak için hesabındaki parayı vereceği hesap numarasına aktarması gerektiğini söyleyen dolandırıcı, M.A.’nın kafasını karıştırıp kandırdı. Bunun üzerine M.A. dolandırıcının verdiği hesap numarasına ilk önce bir PTT şubesinin ATM’sinden 7 bin 200 lira, ardından şubede görevli memur aracılığıyla 26 bin 800 lira olmak üzere toplam 34 bin lira para gönderdi. Havale işlemlerinin tamamlanmasının ardından dolandırıcı telefonu kapadı ve bir daha açmadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan M.A. polise giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.