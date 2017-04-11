Korsanlar Dallas şehrini hackledi

ABD'nin Dallas şehrinde kasırga alarmı için kurulu 156 adet siren aynı anda çalışmaya başladı. 90 dakika boyunca susmayan sirenlerle halk paniğe kapıldı, toplanma yerlerine gidenler ve şehri terketmeye çalışanlar oldu. Bazı insanlar da yetkilileri ve 911 hatlarını meşgul etti.

YETKİLİLER TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Yetkililer Twitter üzerinden açıklama yapmak durumunda kalarak sistemde arıza olduğunu belirtti. 911 hatlarının aranmaması talebinde bulundu. Gece 11:42'de başlayan alarmlar 1:17'de ancak sustu. Sistem içerisinden sirenleri susturmayı başaramayan yetkililer cihazları elle kapatarak paniği durdurdu.

"UZAKTAN SİSTEME ERİŞİM SAĞLANDI"

Acil Durumlar Direktörü Rocky Vaz, basına yaptığı açıklamada, "Bu noktada, birilerinin sistemimize uzaktan erişim sağlayarak sirenleri aktif hâle getirdiğini oldukça emin olarak söyleyebiliriz." dedi.