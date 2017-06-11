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Kosova'da seçim heyecanı

Yaklaşık 2 milyon seçmenin bulunduğu Kosova'da, yeni dönem milletvekillerinin belirlenmesi için oy kullanma işlemleri başladı.

11.06.2017 - 09:02
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Kosovalı seçmenler, geçen ay hükümetin düşürülmesi ve meclisin feshedilmesinin ardından yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.

YAKLAŞIK 2 MİLYON SEÇMEN VAR

Yerel saat ile 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 19.00'a kadar sürecek. Kosova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, kayıtlı 1 milyon 872 bin 941 seçmen 2 bin 490 sandıkta oy kullanabilecek.

Kosova'da seçim heyecanı

Erken genel seçimde, 19 siyasi parti, 5 ittifak ve 2 sivil inisiyatiften 971 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarışıyor. Milletvekilleri, erken seçime gidilmediği takdirde 4 yıllık bir dönem için seçiliyor.

SİYASİ KRİZ

Kosova'da, mayıs ayı başında muhalefetin talebi üzerine hükümet için mecliste güven oylaması yapılmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından Kosova Demokratik Partisinin (PDK) de desteğiyle hükümet düşürülmüş ve meclis feshedilmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, meclisin feshedilmesinin ardından 11 Haziran'da erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kosova'da seçim heyecanı

Kosova'da seçim heyecanı

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