Köy çocuklarının bisikletli kütüphanecisi

Hakan Yücel, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir süre önce bisikletiyle köy çocuklarına kitap götürmeye başladı.

5 BİN KİTAP HEDEFİ

Yer yer karla kaplı yollarda, soğuk havaya rağmen pedal çeviren Yücel, toplam 5 bin kitabı köylerde yaşayan çocuklarla buluşturmayı hedefliyor.

Yücel, son olarak kent merkezine 12 kilometre uzaktaki Başhan köyüne bisikletiyle giderek, çocuklara kitap dağıttı.

Hakan Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanedeki "kitap kumbarası"nda toplanan kitapları, köylerdeki çocuklara ulaştırdığını söyledi.

YAYA OLARAK KİTAP GÖTÜRÜYOR

İlk etapta çocuklara 100 kitap verdiğini belirten Yücel, "Yolda gördüğüm çocuklara da kitap hediye ediyorum. Çocukların yüzündeki sevinç bana enerji veriyor. Pedalları daha güçlü çeviriyorum. Bitlis'te bu yıl kış çetin geçti. Köylerde hala kar var. Bu yüzden köyün girişinde bisikletten inerek, yaya olarak kitapları götürüyorum." dedi.

Yücel, "Eşekli Kütüphaneci" olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den ilham alarak bu çalışmayı gerçekleştirdiğini ifade etti.