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Kral Selman, Suudi prensi tutuklattı

Suudi Arabistan'da, Prens Saudi bin Abdulaziz, sosyal medya paylaşımları sebebi ile Kral Selman tutuklama talimatı verdi.

20.07.2017 - 18:35
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Suudi prensin tutuklanması, Çarşamba günü Youtube ve Twitter'da yayınlanan ve prensin başından kanlar akan bir adama silah doğrulttuğu kısa videoların ardından geldi.

ŞİDDET İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER

Youtube'da 760 binden fazla kez görüntülenen videolardan birinde, bir masanın üzerinde 18 şişe viski ve bir tomar para olduğu görülüyor.

Bir diğer videoda ise arabada oturan bir adamın başından kanlar aktığı bir diğerinde ise prensin bir sandalyede oturan adamı yumrukladığı görülüyor.

PRENS'E ELEŞTİRİLER

Videoların sosyal medyada viral olmasının ardından, Arap kullanıcılar 'Prens halkı çiğniyor' etiketini kullanarak olayla ilgili tepkilerini paylaştı.

Suudi Arabistan devlet televizyonu, Kral Salman'ın olayın tamamının aydınlatılması ve olaya karışanların tutuklanması emrini verdiğini, Kral'ın ayrıca olayla bağlantılı hiç kimsenin şeriat kanunlarına göre karar veren mahkemelerin kararı olmadan serbest bırakılmaması talimatını verdiğini belirtti.

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