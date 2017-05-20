Kral Selman'dan Trump'a devlet nişanı

Kral Selman bin Abdulaziz tarafından, başkent Riyad'daki Kral Selman Askeri Üssü'nde karşılanan ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump ve beraberindeki heyet devlet nişanı takdimi ile ikili görüşmeler için Yemame Sarayı'na geçti.

Yemame Sarayı'nda iki ülkenin milli marşlarının okunması ve resmi geçit töreninin ardından Trump ve eşi, ABD ve Suudi Arabistan üst düzey yetkililerinin bulunduğu salona geçti.

EN ÜST DÜZEY DEVLET NİŞANI

Yemame Sarayı'ndaki görüşmede Kral Selman ABD Başkanı Trump'a ülkedeki en üst düzey devlet nişanı olan Kral Abdulaziz Devlet Nişanı'nı takdim etti.

Devlet nişanı takdim töreninde Beyaz Saray yetkililerinin yanı sıra Başkan Trump'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.

Ziyareti kapsamında bugün ikili görüşme ve ABD-Suudi Arabistan Zirvesi'ni gerçekleştirecek olan Trump, yarın Riyad'da yapılacak ABD-Körfez Ülkeleri Zirvesi ile ABD-İslam Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak.

100 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

ABD ve Suudi Arabistan’ın 100 milyar dolarlık silah anlaşması için son aşamaya geldiği belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Riyad ziyaretinde imzalar atılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da VİDEO