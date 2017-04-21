taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.520
USD
3,6444
EURO
3,9014
ALTIN
150,12
PETR
52,9400

Kraliçe Elizabeth 91 yaşında

İngiltere Kraliyet tahtında en uzun süre kalan hükümdar olarak kayıtlara geçen Kraliçesi II. Elizabeth, 91 yaşına girdi.

21.04.2017 - 13:27
  1. Haberler
  2. Dünya
Kraliçe Elizabeth 91 yaşında

İngiltere Kraliyet tahtında 63. yılını dolduran Kraliçe II. Elizabeth'nin doğum günü yılda iki kez; asıl doğum günü olan 21 Nisan'da ve resmi olarak haziran ayında kutlanıyor.

ATLI GÖSTERİLER

Bu çerçevede, 12-15 Mayıs'ta Windsor Sarayı'nda, yüzlerce atın performans sergileyeceği gösteriler yapılacak.

Kraliçe Elizabeth 91 yaşında

HAZİRAN AYINDA DA KUTLAMA VAR

10 Haziran'da Londra'daki St Paul's Katedrali'nde tören ve 11 Haziran'da Kraliçe'nin resmi konutu Buckingham Sarayı yakınlarında atlı geçiş töreni düzenlenecek.

Kraliçe Elizabeth 91 yaşında

Kraliçe 12 Haziran'da ise Buckingham Sarayı'nın önündeki Mall Caddesi'nde 10 bin kişilik sokak partisine ev sahipliği yapacak.

Kraliçe Elizabeth 91 yaşında

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Teşekkürler Beşiktaş

Teşekkürler Beşiktaş

140
Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

214
Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

294
Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

119
Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

85
Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

19
Hadise makyajsız halini paylaştı

Hadise makyajsız halini paylaştı

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM