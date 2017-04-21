Kraliçe Elizabeth 91 yaşında

İngiltere Kraliyet tahtında 63. yılını dolduran Kraliçe II. Elizabeth'nin doğum günü yılda iki kez; asıl doğum günü olan 21 Nisan'da ve resmi olarak haziran ayında kutlanıyor.

ATLI GÖSTERİLER

Bu çerçevede, 12-15 Mayıs'ta Windsor Sarayı'nda, yüzlerce atın performans sergileyeceği gösteriler yapılacak.

HAZİRAN AYINDA DA KUTLAMA VAR

10 Haziran'da Londra'daki St Paul's Katedrali'nde tören ve 11 Haziran'da Kraliçe'nin resmi konutu Buckingham Sarayı yakınlarında atlı geçiş töreni düzenlenecek.

Kraliçe 12 Haziran'da ise Buckingham Sarayı'nın önündeki Mall Caddesi'nde 10 bin kişilik sokak partisine ev sahipliği yapacak.