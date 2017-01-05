Dünyanın en iyi korunan binalarından biri olan Buckingham Sarayı'nda korumalar gece nöbetindeydi.

KRALİÇE KORUMASININ SİLAHIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Sabah saat 03:00 sıralarında sarayın koridorlarında siyah bir karartı gören koruma, silahını çekti. Nişan alan koruma "Kıpırdama" diye bağırdı, karşısında bir kaçak görmeyi bekleyen nöbetçi Kraliçe Elizabeth'i görünce ne yapacağını şaşırdı.

Kraliçe Elizabeth az daha vurulacaktı VİDEO

"AZ DAHA ATEŞ EDECEKTİM"

90 yaşındaki Kraliçe, uyku tutmayınca biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıktığını söyledi. Korumasının "Az daha ateş edecektim" demesi üzerine Kraliçe "Bir dahaki sefere önceden haber veririm, böylece beni vurmak zorunda kalmazsınız" yanıtını verdi.