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Kraliçe Elizabeth kamuoyu önüne çıktı

Yaklaşık üç haftadır sağlık sorunları yaşayan İngiltere Kraliçesi bugün görüntü verdi.

Ajanslar | 08.01.2017 - 17:26
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Kraliçe Elizabeth kamuoyu önüne çıktı

Kraliçe Elizabeth, İngiltere’nin doğu sahilinde yer alan Sandringham köyündeki St. Mary Magdalene kilisesinde pazar ayinine katıldı.

Kraliçe Elizabeth kamuoyu önüne çıktı

Kraliçe Elizabeth kamuoyu önüne çıktı

”Ağır soğuk algınlığı” nedeniyle 30 yıldır ilk defa Noel ve yeni yıl ayinlerine katılmayan Kraliçe, İngiliz hanedanının dört kuşaktır kullandığı bir sarayın bulunduğu Sandringham’da istirahatteydi.

Kraliçenin, himayesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili sorumluluklarını hanedanın diğer üyelerine devredeceği aralık ayında açıklanmıştı.

Kraliçe Elizabeth kamuoyu önüne çıktı

EMEKLİYE AYRILACAK SPEKÜLASYONLARI

Sağlık sorunları ve bazı sorumluluklarını hanedan üyelerine devretmesi, Kraliçe İkinci Elizabeth'in 2017'de emekliye ayrılabileceği spekülasyonlarına yol açmıştı.

90 YAŞINDA

İkinci Elizabeth, önceki yıl eylül ayında 63 yıl 7 ay 2 gün tahtta kalan büyük büyük annesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmış, geçen yıl nisan ayında da 90. yaşını kutlamıştı.

Kraliçe Elizabeth kamuoyu önüne çıktı

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