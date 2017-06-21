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Kraliçe Elizabeth Parlamento'da konuştu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yeni parlamento döneminin açılışında hükümetin manifestosunu okudu.

21.06.2017 - 15:41
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İngiltere Kraliçesi, azınlık hükümeti kurulması için müzakereler sürerken açılış konuşmasını da gerçekleştirdi.

Kraliçe Elizabeth Parlamento'da konuştu

KONUŞMA İKİ YILLIK SÜRECİ KAPSADI

Prens Charles'ın eşlik ettiği Kraliçe açılışta birçok geleneksel formaliteleri yerine getirmedi. Kraliçe "günlük kıyafetiyle" ve tacını takmadan parlamentoya geldi. Kraliçe'nin konuşması ayrıca iki yıllık bir süreyi kapsadı.

Hükümet tarafından yazılan ve önümüzdeki iki yılı içeren programı okuyan II. Elizabeth, hükümetin önceliğinin olabilecek en iyi Brexit anlaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kraliçe Elizabeth Parlamento'da konuştu

Kraliçe'nin konuşması, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık süreci (Brexit) tartışmaları etrafında şekillendi. 24 maddeden sekizi Brexit ve önde gelen sektörlerdeki olası etkilerine ilişkindi.

HÜKÜMET PROGRAMINDAKİ BAŞLIKLAR OKUNDU

Kraliçe'nin konuşmasına yansıyan hükümet programından başlıklar şunlar:

- Brexit'in başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için getirilecek yasalar, göç, uluslararası yaptırımlar, nükleer güvenlik, tarım ve balıkçılığı kapsayacak.

- Terörle mücadele stratejisi gözden geçirilecek.

- Bağımsız ticaret politikalarının uygulanmasını kolaylaştıracak ticaret ve gümrük alanlarında yeni yasalar getirilecek.

Kraliçe Elizabeth Parlamento'da konuştu

- Londra'nın batısındaki Kensington'da en az 79 kişinin ölümüne neden olan Grenfell Tower yangınının kurbanlarına yardım edilmesi ve bu gibi felaketlerin önlenmesi için düzenlemeler getirilecek.

- Aile içi şiddet ve istismarla mücadele kapsamında yenilikler getirilecek.

- Bireysel hakların güvenliği için.

- Veri Güvenliği Yasası getirilecek Esnek ve yarı zamanlı askerlik hizmetinin önü açılacak.

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