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Kredi çekip şampiyonaya gitti, Avrupa ikincisi oldu

Vücut geliştirme sporcusu Mesut Ala, ABD'deki Vücut Geliştirme Şampiyonasına katılmak için destek bekliyor.

16.11.2017 - 09:37
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Denizli'nin Çal ilçesinde oturan ve Antalya'daki otellerde sezonluk olarak garsonluk yapan Mesut Ala, 5 yıl önce vücut geliştirme sporuna merak sardı. Bir yandan garsonluk yaparken bir yandan da kendi çabaları ile spor yapmayı sürdüren Ala, kısa sürede azmederek vücut geliştirme sporcusu oldu.

Kredi çekip şampiyonaya gitti, Avrupa ikincisi oldu

DESTEK BULAMADI

Geçen Eylül ayında Türkiye'de yapılan vücut geliştirme şampiyonasında 5'inci olan Mesut Ala, daha sonra Norveç'teki Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılmak için başvuru yaptı. Kendine sponsor ve destek bulamayan Ala, Avrupa Şampiyonasına gidebilmek için gece gündüz çalışarak para biriktirmeye başladı.

Biriktirdiği para ile Norveç'e gitmeye yetmeyen Ala, bankadan 10 bin lira kredi çekmek zorunda kaldı. Bankadan çektiği krediyle geçen 29 Ekim'de Norveç'e giden Mesut Ala, başkent Oslo'da katıldığı Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 70 kiloda Avrupa ikincisi oldu. Ala, ödülünü aldıktan sonra Türk bayrağını Oslo'da dalgalandırdı. Yarışmadan sonra Türkiye'ye dönen ve garsonluk işine devam eden Ala, şampiyonaya gidebilmek için çektiği kredinin taksitlerini ödemeye başladı.

Kredi çekip şampiyonaya gitti, Avrupa ikincisi oldu

TEKRAR KREDİ ÇEKECEK İMKANI YOK

ABD'de önümüzdeki mayıs ayında yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonasına katılmayı hedeflediğini belirten Mesut Ala, "Ancak, garsonluk maaşıyla tekrar kredi çekme imkanım yok. Sponsor ya da destek bulabilirsem, ABD'de iyi bir derece alıp, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Ülkem ve bayrağımı ABD'de gururla temsil etmek istiyorum." dedi.

Kredi çekip şampiyonaya gitti, Avrupa ikincisi oldu


Kredi çekip şampiyonaya gitti, Avrupa ikincisi oldu

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