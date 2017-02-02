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Kredi notlarını Facebook belirleyecek

ABD'de Facebook hesaplarının detaylı inlenmesi ardından Türkiye'de de finans çevreleri kredi vermeden önce Facebook'u mercek altına alıyor.

02.02.2017 - 09:20
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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ABD’ye giriş esnasında yolcuların özellikle Facebook hesaplarının incelemeye alınması ise dünyanın en popüler sosyal medya sitesini yeniden gündeme getirdi.

1.7 MİLYAR ABONE VAR

Küresel çapta toplam 1.7 milyar abonesiyle dünyanın en büyük insan grubu olan Facebook, kullanıcıları hakkında sahip olduğu çok detaylı bilgiler nedeniyle güvenlik örgütlerinin de sürekli gündeminde bulunuyor.

KREDİ NOTLARINIZI FACEBOOK ARKADAŞLARINIZ BELİRLEYECEK

Habertürk'ten Mahmut  Sancak'ın haberine göre, bankalar tüketici kredisi vermeden önce olası müşterilerin Facebook hesaplarını inceliyor ve kullanıcının arkadaş çevresinin kredi seviyesini mercek altına alıyor.

Pek çok göstergenin yanı sıra müşterinin sosyal medyadaki durumu da göz önünde tutulduktan sonra müşterinin kredi riski hesaplanıp olumlu veya olumsuz yanıt veriliyor.

Diğer bir ifadeyle müşterinin finansal durumu iyi olsa bile Facebook’taki arkadaş çevresinin durumunun iyi olmaması müşterinin kredi notunu olumsuz etkiliyor.

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