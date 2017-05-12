taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.829
USD
3,5689
EURO
3,8990
ALTIN
141,12
PETR
50,9800

Kremlin: Erdoğan ve Putin görüşebilir

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın görüşebileceğini söyledi.

12.05.2017 - 16:16
  1. Haberler
  2. Dünya
Kremlin: Erdoğan ve Putin görüşebilir

s

Sputnik'te yer alan habere göre; basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 14-15 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Forumu'na katılacak olan Putin ve Erdoğan'ın burada kısaca görüşebileceğini belirtti.

 

"SON DÖNEMDE YOĞUN BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ VAR"

Putin ve Erdoğan'ın çok kısa süre önce bir araya geldiğini ve telefondan da görüştüğünü anımsatan Uşakov, son dönemde iki lider arasında yoğun bir görüş alışverişinin olduğunun da altını çizdi.

İLK YARIDA 3 GÖRÜŞME

Söz konusu görüşme gerçekleşirse; iki liderin 2017 ilk yarısındaki 3. görüşmesi gerçekleşmiş olacak.

ÖNCEKİ GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, son olarak 3 Mayıs'ta Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmişti. 3 saat süren görüşme, dünya basınında da çok konuşulmuştu.

GÜNDEME DOMATES DAMGA VURMUŞTU

Son görüşmeleri üzerinden henüz 10 gün kadar önce gerçekleşen görüşmede mevkidaşlar, iki ülke arasındaki, ticaretteki tüm kısıtlamaları kaldırma kararı aldı. Ancak domates bunun dışında kaldı. Böylece domates görüşmeye damga vuran konu başlığı oldu. Vize konusunda da bazı kolaylıklar sağlanacağı mutabakatına varan Erdoğan ve Putin, S-400 füze savunma sistemi sevkiyatını da değinmişlerdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

132
Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

22
Kılıçdaroğlu'na hakaret eden heykeltıraşa para cezası

Kılıçdaroğlu'na hakaret eden heykeltıraşa para cezası

98
Cumhurbaşkanı'nın Çin ve ABD ziyareti öncesi açıklamaları

Cumhurbaşkanı'nın Çin ve ABD ziyareti öncesi açıklamaları

190
Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

165
Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz

Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz

55
Antalya'daki Yanartaş'ta doğalgaz müjdesi

Antalya'daki Yanartaş'ta doğalgaz müjdesi

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM