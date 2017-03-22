Kremlin Fillion iddialarını yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız cumhurbaşkanı adayı Francois Fillon'un para karşılığında Lübnanlı milyarder işadamı Fuad Makhzoumi ve Total CEO'su Patrick Pouyanne'ye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ayarladığına dair iddiaları yalanladı.

Basın mensuplarının Fransız basınında yer alan haberlere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Söz konusu haberleri gördük. Dürüstçe ifade ediyorum ki, bunlar, İngilizcede ‘fake news' dediğimiz yalan haberleri anımsatıyor. Devlet Başkanı'nın görüşmeleri, protokole uygun olarak organize ediliyor ve burada herhangi bir aracının yer almasına müsaade edilmiyor." dedi.

'TOTAL UZUN ZAMANDIR RUS PAZARINDA'

Total şirketinin uzun zamandır Rus pazarında faaliyet yürüttüğünü anımsatan Peskov, şirketin Putin ile görüşme ayarlamak için aracıya ihtiyacı olmadığını, bu nedenle bu görüşmeleri birilerinin ayarladığını söylemenin absürt olduğunu kaydetti.

'PUTİN, BİRÇOK YATIRIMCIYLA GÖRÜŞÜP FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR'

Fuad Makhzoumi'nin Saint Petersburg'da bir forumda Rus liderle görüştüğüne dair iddiaları da yorumlayan Peskov, "Putin, çok sayıda yatırımcıyla ayak üstü görüşmeler yapıyor ve fotoğraf çekiliyor. Bunun için bir aracıya gerek yok. Bunlar kesinlikle ayak üstü yapılan görüşmeler." ifadelerini kullandı.

Fransız gazetesi Le Canard Enchaine'nin yayınladığı haberde, eski Fransa Başbakanı Fillion'un 2015 yılında Makhzoumi ve Pouyanne için Putin ile görüşme ayarlamak için 50 bin euro aldığı öne sürülmüştü. Putin-Makzhoumi görüşmesinin Saint Petersburg'daki Dünya Ekonomik Forumu sırasında gerçekleştiği belirtilmişti.