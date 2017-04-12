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Kremlin: Putin ve Tillerson bir araya gelebilir

Rus hükümet sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ve Tillerson'un buluşabileceğini aktardı.

12.04.2017 - 13:17
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Rus hükümet sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Moskova'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEBİLİR

Peskov, bugün görüşen Tillerson ve Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'un Putin'i yaptıkları görüşme hakkında bilgilendirmeyi gerekli görmeleri durumunda, böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi "ihtimalinin" bulunduğunu söyledi.

Peskov aynı zamanda Batılı güçlerin Rusya'ya yaptıkları, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı desteklemekten vazgeçmesi çağrısının teröristleri özgür bırakmak anlamına geldiğini belirtti.

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