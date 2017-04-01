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Kremlin Sözcüsü Peskov ABD'yi uyardı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD içindeki siyasi çekişmelerin bir parçası yapılmaması gerektiğini vurguladı.

01.04.2017 - 16:04
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABC televizyonuna bir açıklama yaptı. Peskov, "Ülkemiz ve ikili ilişkilerimizin ABD içindeki siyasi oyunun kurbanı haline gelmesinden dolayı çok üzgünüz. ABD'de, Rusya'yı kendi iç politika oyunlarında kullanmak isteyen insanlar var" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov ABD'yi uyardı

"KORKARIM İSTİHBARAT DAİRELERİ HİÇBİR KANIT SUNAMAYACAK"

Peskov, Rusya'nın sürekli ABD'deki seçimleri etkilediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını vurgulayarak, "Bu oldukça ilginç, uzun zamandır bu suçlamaları duyuyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir kanıt sunulmadı. Korkarım istihbarat daireleri hiçbir somut kanıt sunmayacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov ABD'yi uyardı

"İKİ LİDER BİRBİRİNE BENZİYOR"

Peskov ayrıca iki liderin de birbirine benzediğini belirterek, "Her ikisi, ulusal çıkar önceliğinde ısrarcı. Onlar, partnerle iyi ilişkileri korumanın, bu ilişkilerin karşılıklı yarar sağladığına ve karşılıklı olarak görüşlerin dikkate alındığına emin olmanın ulusal çıkar olduğunu çok iyi anlıyor" ifadelerini kullandı.

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