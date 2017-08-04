Kremlin sözcüsü Peskov'dan ABD açıklaması

ABD-Rusya arasındaki ikili gerilimin Washington yaptırımları ile daha da tırmanmasına ilişkin bir açıklama da Kremlinden geldi. Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Dmitriy Peskov, “Rusya’nın kendi çıkarlarını savunacağı, koruyacağı şüphesizdir“ dedi.

WASHİNGTON-MOSKOVA HATTINDAKİ GERİLİM

Peskov, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’in Washington’un Rusya’ya ticari savaş ilan ettiği açıklamasını yorumlamaktan kaçınarak “Rusya Başbakanının açıklamasını yorumlama hakkım yok, Başbakan Sözcüsü Natalya Timakova’ya başvurmanızı tavsiye ederim“ dedi.

Medvedev daha önce, ABD’nin yaptırımlarını sertleştirmesinin Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerdeki ve uluslararası gerginliğin artmasına ve en önemli uluslararası sorunların çözülmesinden vazgeçilmesine yol açacağını bildirmişti.