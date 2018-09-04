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Kremlin'den İdlib saldırısı sonrası ilk açıklama

Rusya'nın Suriye'de İdlib'i vurmasının ardından Kremlin'den konuya ilişkin ilk açıklama yapıldı.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 13:55..
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af

Rus savaş uçakları Suriye'de 22 gün aradan sonra İdlib bölgesine hava harekatı düzenlemiş, Esad rejimine bağlı savaş uçakları İdlib'de bazı noktalara hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Konuya ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin'den son dakika olarak yapılan açıklamaya göre, "İdlib'deki son durum Tahran Zirvesi'nde ele alınacak. Trump'ın uyarıları sorunun  çözümü için yardımcı değil. İdlib'deki teröristler Rus üsleri için tehdit, barış sürecini etkiliyor."" duyurusunda bulunuldu.

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