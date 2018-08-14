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Kripto para Suudi Arabistan'da yasaklandı

Suudi Arabistan, oluşturduğu yüksek risk ve olumsuz etkiler nedeniyle kripto para ile ticareti yasakladığını duyurdu.

DHA | 14.08.2018 - 17:26..
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Son ayların popüler para birimi kripto parayla ilgili Suudlar da karar aldı.

YASAKLANDI

Suudi Arabistan Para Ajansı’nın (SAMA) yayınladığı açıklamada, kripto para birimleri ticaretinin “kripto para birimleri ticareti gerçekleştiren kişiler için oluşturduğu yüksek risk ve olumsuz etkiler” sebepleriyle yasaklandığı belirtilirken söz konusu karar Suudi Arabistan Sermaye Piyasaları Kurumu (CMA), SAMA, içişleri ve finans bakanlıklarının oluşturduğu resmi komite tarafından alındı.

"KİMSENİN LİSANSI YOK"

SAMA’nın yayınladığı açıklamada şöyle denildi: “Komite Bitcoin gibi sanal para birimleri ticaretinin krallık genelinde yasaklanmasına ve hiçbir taraf veya bireyin söz konusu eylemleri gerçekleştirmesi için lisanslı olmadığına karar vermiştir.”

Kripto para birimleri ticareti gerçekleştiren kişi ve kurumlara uygulanacak herhangi bir ceza hakkında bilgi verilmezken, komite “yasal olmayan” söz konusu eylemler için “bütün vatandaşların” uyarılması gerektiğinin altını çizdi.

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