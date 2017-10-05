Kriptoloji nedir

Hemen hemen herkes "Da Vinci'nin şifresi" filmini izlemiştir. Bu filmde Da Vinci'nin şifrelediği bir gizem bulunmakta ve onu çözmeye çalışmakta olan kişlier bulunmaktadır. Özetle bu şifreyi çözmeye çalışan kişlier Kriptolog, uğraşan bilim dalına ise Kriptoloji denir.

KRİPTOLOJİ NE İLE UĞRAŞIR

İnsan zekasının sınırlarını son derece zorlayabilen kriptoloji kavramı, günümüzde araştırma alanları bulunan bilim dalları arasında yer alır ve bu bilim dalı aynı zamanda toplumda şifre bilimi olarak da lanse edilmektedir.





Şifre biliminin tarih içerisindeki doğuşu ve gelişimine bakıldığında, İkinci Dünya Savaşı bu konuda en önde gelen dönemdir. Bu dönemde devletler Alman gizli mesajlaşmalarını ortaya çıkartmak için cihazlar geliştirmekte, çözüm üzretebilmek adına gece gündüz çabalamaktadırlar. O dönemde üretilen enigma cihazı Almanlar için oldukça önemli şiifreler üretirken, Almanya'nın karşısındaki devletler şifre çözücüler üreterek savaşın seyirini değiştirdi.

GÜNÜMÜZDE KRİPTOLOJİ

Kriptoloji her ne akdar II. Dünya Savaşından kalma bir ürünmüş gibi dursa da aslında ünümüzde her alanda bu sisteme başvurulmaktadır. İnternette yaptığınız kredi kartlı alışverişlerinden tutun da banka atm'leri, virüs programları gibi bir çok yerde kriptoloji devreye girmektedir. Burda verilen çeşitli şifreler ile sisteme duvar örülmekte ve güvenlik zaafiyetini kapatmaktadırlar. Günümüzde sanal güvenliğin en önemli yardımcı etmeni kriptoloji bilmidir.