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Küba internete kavuştu

Yıllarca Küba'da yasak olan internete artık belirli bölgelerden erişim sağlanabiliyor.

18.01.2017 - 11:26
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Küba internete kavuştu

Küba'da 2016 yılına kadar internet erişimi yasaktı. Ancak 2016 yılının kasım ayında herşey değişerek evlere internet erişimi sağlandı.

Küba internete kavuştu

İNSANLAR Wİ- Fİ ALANLARINDA TOPLANIYOR

Alkol satışının yasak olduğu Küba'da hala belirli bölgelere internet veriliyor. İnsanlar parklarda ve belirlenen bazı Wi- Fi alanlarında toplanarak internetten yararlanıyor.

Küba internete kavuştu

ÜLKEDE Wİ- Fİ ERİŞİMİ PAHALI

Öte yandan Wi- Fi alanları güvenlik görevlileri tarafından korunuyor. Dünyada interneti en az kullanan ülkelerden biri olan Küba'da Wi- Fi'nin çok pahalı olduğu belirtilirken internet kullanımı devam ediyor. Buna rağmen Wi-Fi alanlarında toplanan Kübalıların ortaya çıkardığı görüntüler tüm dünyada ilgi çekti.

Küba internete kavuştu

Küba internete kavuştu

Küba internete kavuştu

Küba internete kavuştu

Küba internete kavuştu

Küba internete kavuştu

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