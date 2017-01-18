Küba internete kavuştu

Küba'da 2016 yılına kadar internet erişimi yasaktı. Ancak 2016 yılının kasım ayında herşey değişerek evlere internet erişimi sağlandı.

İNSANLAR Wİ- Fİ ALANLARINDA TOPLANIYOR

Alkol satışının yasak olduğu Küba'da hala belirli bölgelere internet veriliyor. İnsanlar parklarda ve belirlenen bazı Wi- Fi alanlarında toplanarak internetten yararlanıyor.

ÜLKEDE Wİ- Fİ ERİŞİMİ PAHALI

Öte yandan Wi- Fi alanları güvenlik görevlileri tarafından korunuyor. Dünyada interneti en az kullanan ülkelerden biri olan Küba'da Wi- Fi'nin çok pahalı olduğu belirtilirken internet kullanımı devam ediyor. Buna rağmen Wi-Fi alanlarında toplanan Kübalıların ortaya çıkardığı görüntüler tüm dünyada ilgi çekti.