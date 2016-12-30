Küba'da bir yenilik daha

Kapılarını açarak, dış dünya ile bağlantı kurmaya başlayan Küba’da bir ilk daha yaşanıyor.

YÜZDE 5'LİK KISMI EVDEN İNTERNETE GİREBİLECEK

Havana hükümeti, ülke nüfusunun sadece yüzde 5’lik bir kısmının evden internete girebileceğini duyurdu.

"DAKTİLOYU İYİ BİLİRİM, ANCAK BİLGİSAYAR HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Havana’da bu ayrıcalığı yaşayanlardan bir kişi, mutluluğunu şu ifadelerle anlattı:

"Benim daha önce internet deneyimim olmadı. İki yıl önce bilgisayar aldım o kadar. Ondan önce ise daktilo kullanıyordum. Daktiloyu iyi bilirim. Fakat bilgisayar, hayatımı değiştirdi"









HIZI DÜŞÜK İNTERNET İÇİN, SAATİNE 2 DOLAR VERİYORLAR

İnternet hızı diğer ülkelere kıyasla oldukça yavaş olan Küba’da internete erişimin bedeli ise oldukça yüksek. Kübalılar bu hizmet için saati 2 Dolar’ı gözden çıkarmak zorunda.