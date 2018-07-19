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Küba'da cepte internet dönemi

Türkiye'deki solcuların büyük bir heyecanla anlattığı Küba'nın gerçek yüzünü yazıyoruz.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 08:21..
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Küba'da cepte internet dönemi

Komünist Küba...

Türkiye'deki solcular her zaman övgülerle anlattı Küba'yı.

Komünist düzenin ne kadar barış ve huzur dolu olduğu dillerdeydi.

Oysa gerçek bambaşka.

KÜBA GERÇEKLERİ

Bir ada ülkesi olan Küba'da, insanların Amerika'ya kaçmaması için yılalrdır tekneler yasak. Bu yüzden ada ülkesinde balık yemek oldukça zor.

Kübalıların kendi ülkelerinde otellerde konaklaması yasak. İnsanlar sadece ülkeye gelen turistlere hizmet etmek için otellerde çalışma imkanına sahip.

Bu yasak kalksa da, fakirliğin yüksek seviyelerde olduğu Küba'da insanların otelde kalacak parayı bulması zor.

Küba'da cepte internet dönemi

CEPTE İNTERNET DÖNEMİ

Küba'da halk şu sıralar yeni bir heyecan yaşıyor.

Ülkede artık cep telefonlarında internet erişimi açık olacak.

Daha önce parklarda az sayıda bulunan kablosuz ağ noktalarından internete bağlanma şansı olan Kübalılar, yeni düzenlemeden memnun.

5 milyon kullanıcının beklediği cepte internet erişimi, önce milletvekilleri için kullanıma açıldı.

Küba'da cepte internet dönemi

AYLIK MAAŞ 30 DOLAR, 1 SAAT İNTERNET 1 DOLAR

Aylık ortalama maaşın 30 dolar seviyesinde olduğu Küba'da saat başına 1 dolarlık internet kullanım ücreti insanları zorluyor.

Cep telefonlarına internet gelse de, birçok Kübalı bu hizmetten yararlanamayacak.

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