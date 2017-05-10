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Kübalıların AVM çilesi

Küba'da birkaç hafta önce açılan Manzana de Gomez Kempinski otelinin alt katındaki AVM'de fiyatlar sıradan Kübalı'nın elini yakıyor.

10.05.2017 - 12:42
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Kübalıların AVM çilesi

AVM'de satılan ünlü markaların ürünlerinden bazıları bir Kübalı'nın hayatı boyunca kazanacağı maaştan daha fazla.

BİR AYAKKABI İÇİN 2 YILDAN FAZLA ÇALIŞMALI

Örneğin bir Kübalı'nın,AVM'de satılan 268 dolar değerindeki ayakkabıyı alabilmesi için hiç harcama yapmadan 2 yıldan fazla maaşını biriktirmesi gerekiyor. Çünkü AVM'de çalışan bir Kübalı'nın maaşı 12.5 dolar.

Kübalıların AVM çilesi

AVM'de satılan ürünler arasında 10 bin dolarlık saatler, 7 bin 500 dolarlık fotoğraf makineleri ve 160 dolarlık yüz kremleri bulunuyor.

MAĞAZALARIN ÖNÜNDE SELFİE

Alışveriş merkezi önünde genellikle gençler fotoğraf çektiriyor. Oswell Mendez adlı 24 yaşındaki Kübalı genç "Burası son nokta. Gerçekten güzel. Daha önce hiç görmediğimiz bir şey." diyor.

Kübalıların AVM çilesi

(Ön kamerası olmayan telefonla selfie yapan Kübalı)

"BU DURUM ACI VERİYOR"

Aylık 12 buçuk dolarla yaşamını sürdüren 71 yaşındaki Kübalı emekli elektrik mühendisi Rodolfo Hernandez Torres "Bu acı veriyor çünkü satın alabileceğim hiçbir şey yok. Buraya gelip bir şeyler alabilen olsa da bu ancak 10'da birdir. Ülkedeki çoğu insanın parası yok." dedi.

Küba'da bir ilk: AVM açıldı

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