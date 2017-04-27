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Kubat 'özel öğrenciler'le buluştu

Kubat, orta ve ağır düzeydeki zihinsel engelli ve otistik çocuklarla bir araya gelerek 'Ünlülerle Selfie Projesi'ne katıldı.

27.04.2017 - 10:40
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Kubat, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde orta ve ağır düzeydeki zihinsel engelli ve otistik çocuklarla bir araya gelerek 'Ünlülerle Selfie Projesi'ne katıldı.

Kubat 'özel öğrenciler'le buluştu

Toplumda farkındalık oluşturmak ve öğrencilere hayran oldukları sanatçılarla tanışma fırsatı vermek amacıyla uygulanan bugüne kadar birçok ünlü ismin katıldığı projenin son konuğu Kubat oldu. Okul Müdürü Recep Sözveren'in davetini kırmayarak Avcılar'a gelen ve burada eğitim gören 'özel öğrencilerle' birlikte poz veren Kubat, sevilen iki türküsünü de okul bahçesinde söylerken zaman zaman onlarla oynadı.

Kubat 'özel öğrenciler'le buluştu

Engellilerin toplumun bir parçası olduğunu, herkesin bunların farkına vararak zorlu yaşamlarını kolaylaştırması için üzerlerine düşen çabayı göstermesi gerektiğini söyledi.

Kubat 'özel öğrenciler'le buluştu

Kubat, gerektiğinde Avcılar'daki bu öğrencilerle tekrar bir araya gelmeye hazır olduğunu ekledi.

Kubat 'özel öğrenciler'le buluştu

Kubat 'özel öğrenciler'le buluştu

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