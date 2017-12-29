Kudüs'te gerginlik devam ediyor

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Köprü ve otoyol ücretlerine zam

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1 Borsa 2017'yi rekorla kapattı BIST, ABD'yle vize krizinin çözülmesi sonrası yükselişini sürdürdü ve 2017'nin son işlem gününde rekor kırdı.

2 Siyah sarımsağın mucizevî faydaları Ülkemizde de yavaş yavaş tanınmaya başlayan siyah sarımsaktan elde edilen yağın bir çok faydası bulunuyor.

3 Galatasaray'da başkan adayları belli oldu Galatasaray'da 20 Ocak 2018'de yapılacak olan seçimde Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek başkanlık için yarışacak.

4 Çat kapı misafirler için tatlı tarifi İşte 15 dakikada yapabileceğiniz harika bir tatlı tarifi.

5 Putin’in leoparı doğaya salındı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koruma altına aldırdığı ve sahiplendiği leoparlardan biri olan “Victoria” isimli pars leoparı, bulunduktan sonra yeniden doğaya salındı.

6 9 aylık bebek leğende boğuldu Adana'da annesi evde temizlik yaparken banyodaki içi su dolu leğende boğulan 9 aylık bebek hayatını kaybetti.