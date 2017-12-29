Kudüs'te gerginlik devam ediyor

Filistinlilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına öfkesi dinmiyor. Haftalardır devam eden gerginlik bugün de devam etti.
FİLİSTİNLİLER YOLLARA BARİKAT KURDU
Filistinli göstericiler, yollara barikat kurup ateş yakarak İsrailli polislerin geçişini engellemek istedi. İsrailli polisler de buna karşılık verince çatışma yaşandı.
KUDÜS'TE ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Kudüs'te ellerinde pankartlarla ABD Başkanı'nın kararını protesto eden Filistinlilerin ellerinde Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı vardı.