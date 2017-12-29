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Kudüs'te gerginlik devam ediyor

Cuma namazı sonrası Filistinlilerle İsrailli polisler yeniden çatıştı.

Haber Merkezi | 29.12.2017 - 17:01..
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Filistinlilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına öfkesi dinmiyor. Haftalardır devam eden gerginlik bugün de devam etti.

Kudüs'te gerginlik devam ediyor

FİLİSTİNLİLER YOLLARA BARİKAT KURDU

Filistinli göstericiler, yollara barikat kurup ateş yakarak İsrailli polislerin geçişini engellemek istedi. İsrailli polisler de buna karşılık verince çatışma yaşandı.

Kudüs'te gerginlik devam ediyor

KUDÜS'TE ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Kudüs'te ellerinde pankartlarla ABD Başkanı'nın kararını protesto eden Filistinlilerin ellerinde Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı vardı.

Kudüs'te gerginlik devam ediyor

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