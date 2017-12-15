Kudüs'te gerginlik sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepkiler sürerken, cuma namazı sonrası Batı Şeria'da protesto gösterileri düzenlendi.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Sokaklara dökülen Filistinliler, Gazze ve Batı Şeria'da yolları kapattı.

REUTERS/ Mussa Qawasma

YARALILAR VAR

İsrail polisinin düzenlediği saldırılar sonucu bazı Filistinli göstericilerin yaralandığı belirtildi.

REUTERS/ Mussa Qawasma

POLİS SAYISI ARTIRILDI

Yetkililer, İsrail polislerinin Doğu Kudüs'e de ek güvenlik gücü sevk ettiiğini ifade etti.

Doğu Kudüs'te etrafı suralarla çevrili eski şehirde de protesto gösterilerini engellemek için demir bariyerler konuldu.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı yazılı açıklamada, "Polisin Eski Şehir ile çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürdüğünü ve düzenlenecek gösterilere zorunlu olması halinde müdahale edileceğini" belirtmişti.

GERÇEK MERMİ KULLANIYORLAR

Trump'ın kararından bu yana bölgede düzenlenen protestolara İsrail güçleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale ediyor.

REUTERS/Goran Tomasevic

BASINA ACIMASIZCA MÜDAHALE

İsrail polisi, sadece Filistinlilere değil, gazetecilere de acımasızca davranıyor.

Polisin gazetecilere müdahalesinin ülkede basının özgür olmadığının bir kanıtı.

REUTERS/ Mussa Qawasma

REUTERS/ Mussa Qawasma

REUTERS/ Mussa Qawasma

REUTERS/Goran Tomasevic