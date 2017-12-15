Kudüs'te gerginlik sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepkiler sürerken, cuma namazı sonrası Batı Şeria'da protesto gösterileri düzenlendi.
POLİSTEN SERT MÜDAHALE
Sokaklara dökülen Filistinliler, Gazze ve Batı Şeria'da yolları kapattı.
REUTERS/ Mussa Qawasma
YARALILAR VAR
İsrail polisinin düzenlediği saldırılar sonucu bazı Filistinli göstericilerin yaralandığı belirtildi.
REUTERS/ Mussa Qawasma
POLİS SAYISI ARTIRILDI
Yetkililer, İsrail polislerinin Doğu Kudüs'e de ek güvenlik gücü sevk ettiiğini ifade etti.
Doğu Kudüs'te etrafı suralarla çevrili eski şehirde de protesto gösterilerini engellemek için demir bariyerler konuldu.
İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı yazılı açıklamada, "Polisin Eski Şehir ile çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürdüğünü ve düzenlenecek gösterilere zorunlu olması halinde müdahale edileceğini" belirtmişti.
GERÇEK MERMİ KULLANIYORLAR
Trump'ın kararından bu yana bölgede düzenlenen protestolara İsrail güçleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale ediyor.
REUTERS/Goran Tomasevic
BASINA ACIMASIZCA MÜDAHALE
İsrail polisi, sadece Filistinlilere değil, gazetecilere de acımasızca davranıyor.
Polisin gazetecilere müdahalesinin ülkede basının özgür olmadığının bir kanıtı.
REUTERS/ Mussa Qawasma
REUTERS/ Mussa Qawasma
REUTERS/ Mussa Qawasma
REUTERS/Goran Tomasevic